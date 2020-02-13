Нардеп от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк оскандалилась странным заявлением о смертельном китайском коронавирусе

Последние недели к смертельной эпидемии в Китае приковано внимание всего мирового сообщества. Вирус распространяется очень быстро, а общее количество его жертв уже составило 1368 человек.

Однако, нардеп Василевская-Смаглюк не уверена в том, что вирус действительно представляет такую большую опасность. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу «5х5» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). При этом, по ее словам, она не единственная, кто придерживается такой позиции в «Слуге народа».

«Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие – что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу во второй категории», - призналась депутат.

В то же время она не скрывает, что и сама зачем-то запаслась специальными респираторами, потратив 150 гривен на 10 штук.

Депутат также отметила, что тему опасности коронавируса не поднимали на заседании Кабмина.

«На заседании Кабмина ни о какой угрозе коронавируса речь не шла. Я думаю, что украинская власть, как всегда, надеется в ситуации с коронавирусом на "а вдруг пронесет"», - рассказала Василевская-Смаглюк.

Ее заявление прокомментировал украинский политолог Юрий Романенко.

«Лучшим ответом будет отправить Олечку в Ухань с рюкзаком масок, которые нужно раздать нашим соотечественникам, которых Украина не может эвакуировать, потому что не способна обеспечить карантин даже для 50 человек. Если Ольга не вернется из Китая, пока там не закончится "маркетинговый ход", то, по крайней мере, соотечественникам будет легче, что с ними страдает в Ухане аж целый народный депутат», - написал он в своем Телеграм-канале.

При этом политолог выразил опасения на счет того, что нардепа в Китае могут оставить навсегда в связи с военным временем.

«Шуток там не понимают. Идиотизм карают. В общем, как говорится. Жгите напалмом», - подытожил Романенко.

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