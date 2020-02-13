Партия «Слуга народа» исчерпала свой кредит народного доверия, заявил Андрей Пальчевский

Как сообщает Politeka, об этом украинский журналист рассказал в новом видеообращении, опубликованном на своей странице в Фейсбук (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Слуга народа», который проводит съезд, должен понимать, что его песня спета. Эту партию сейчас в основном люди в шутку называют «Враги народа», но до сериала «Враги народа ч.2» - участники могут быть те же – осталось совсем немного», - уверен Пальчевский.

По его мнению, чтобы не допустить полного провала Владимиру Зеленскому сейчас стоит заняться кадровой политикой. В первую очередь, журналист предлагает убрать ставленника Андрея Богдана Давида Арахамию, который сейчас занимает должность председателя фракции «Слуга народа».

«Если Зеленский не уберет сейчас Арахамию – ставленника Богдана – который утянул рейтинг за собой в омут, то рейтинг Зеленского последует незамедлительно за ним. Мне кажется, президента дезинформируют, когда говорят, что его рейтинг держится более менее, пусть он и упал. Он не держится, он падает дальше с каждым днем. Уже все поняли, что никаких стремительных, да и других, изменений в лучшую сторону не будет. Сейчас начинается подготовка ко второй части «царствования», - пояснил Пальчевский.

Он добавил, что на выполнение предвыборных обещаний команды президента уже можно не рассчитывать, а новый глава Офиса президента Андрей Ермак сейчас займется «латанием дыр в котле недоверия» уже новой власти.

Пальчевский также предложил способ исправить ситуацию в стране. По его словам, Зеленскому стоит вынести на общенациональный референдум предложение о переходе Украины под управление не президента, а двухпалатного парламента.

Журналист также назвал власть в стране «антиукраинской».

«Эти люди, как только попадают наверх, у них одно: им начхать на всех остальных, им главное набить карманы и разбежаться. Пока Зеленский нас в обратном не убедил», - подытожил Пальчевский.

Сериал "Враги Народа" сериал "Враги Народа"... состав известен Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 13. Februar 2020

Напомним, Пальчевский срочно обратился к украинцам из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл правду о планах Зеленского на рынок земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал о роковом проигрыше Зеленского: «Можно отправить на свалку истории».