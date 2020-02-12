В Ухане эпидемия не идет на спад, но украинских граждан не забирают из опасной зоны Китая
Украинка Ирина Чуйко, которая живет в Китае, решила рассказать, как все обстоит на самом деле. Она отметила, что город начнет функционировать нормально не раньше марта. Об этом пишет Politeka.
"Не хотела и не хочу уезжать до последнего – Ухань стал мне почти родным. И я хотела оставаться тут до тех пор, пока был смысл в помощи другим и относительной безопасности для своего здоровья", – написала украинка в социальных сетях.
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Но находится в изоляции долго сложно, поэтому она решила приехать в Украину. Премьер-министр Алексей Гончарук и Минздрав говорили, что у них все было готово:
"По всем украинским каналам несколько раз передавали подробности нашей эвакуации. Господин премьер-министр Алексей Гончарук лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством еще 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, что они полностью готовы к атаке коронавируса...", - отметила украинка.
Женщина добавила, что глава Минздрава несет чушь. По словам Скалецкой, сорвана эвакуация из-за неподписанной бумажки. Это очень плохо смотрится.
"Госпожа Скалецкая несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", – возмутилась украинка.
Чуйко добавляет, что 11 февраля им сказали, что специальный борт из Украины не прилетит. А ведь они раньше сами смеялись над россиянами, которых забирали на воздушном судне без туалетов. Но у них судно хотя-бы было.
"Утром 11 февраля нам сообщают, что... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над россиянами, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами – нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете…" – заключила Чуйко.
Местные власти утверждают, что за последние сутки смертельный коронавирус 2019-nCoV был диагностирован еще у 41 человека.
Напомним, коронавирус с новой силой атаковал лайнер с украинцами, ситуация критическая
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