В Ухане эпидемия не идет на спад, но украинских граждан не забирают из опасной зоны Китая

Украинка Ирина Чуйко, которая живет в Китае, решила рассказать, как все обстоит на самом деле. Она отметила, что город начнет функционировать нормально не раньше марта. Об этом пишет Politeka.

"Не хотела и не хочу уезжать до последнего – Ухань стал мне почти родным. И я хотела оставаться тут до тех пор, пока был смысл в помощи другим и относительной безопасности для своего здоровья", – написала украинка в социальных сетях.

Но находится в изоляции долго сложно, поэтому она решила приехать в Украину. Премьер-министр Алексей Гончарук и Минздрав говорили, что у них все было готово:

"По всем украинским каналам несколько раз передавали подробности нашей эвакуации. Господин премьер-министр Алексей Гончарук лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством еще 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, что они полностью готовы к атаке коронавируса...", - отметила украинка.

Женщина добавила, что глава Минздрава несет чушь. По словам Скалецкой, сорвана эвакуация из-за неподписанной бумажки. Это очень плохо смотрится.

"Госпожа Скалецкая несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", – возмутилась украинка.

Чуйко добавляет, что 11 февраля им сказали, что специальный борт из Украины не прилетит. А ведь они раньше сами смеялись над россиянами, которых забирали на воздушном судне без туалетов. Но у них судно хотя-бы было.

"Утром 11 февраля нам сообщают, что... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над россиянами, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами – нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете…" – заключила Чуйко.

Сообщалось, что эпидемия смертельного коронавируса 2019-nCoV не щадит никого.

По информации журналистов, число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии, возросло до 61.

Местные власти утверждают, что за последние сутки смертельный коронавирус 2019-nCoV был диагностирован еще у 41 человека. Ранее мы сообщали, что власти Китая извинились перед жителями за то, что не смогли обеспечить медицинскую помощь всем пациентам, которые могли иметь контакт с коронавирусом 2019-nCov. "Жители нас много критикуют ... Почему?.. Потому что некоторые из наших работ не были выполнены хорошо, - признался чиновник на пресс-конференции. - Что мы не сделали хорошо? Разница между потребностями и ресурсами больничных коек теперь очевидна".

Напомним, коронавирус с новой силой атаковал лайнер с украинцами, ситуация критическая

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