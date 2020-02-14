Стало известно, как украинцы будут отдыхать благодаря новому закону о Труде
Об этом пишет РБК-Украина.
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Рабочее время остается такое же - 40 часов в неделю.
Возможна сверхурочная работа, но только не для беременных, детей до 18 лет и работников с вредными условиями труда.
Также законопроект предусматривает введение нового вида трудовых договоров, в котором количество увеличивается с нынешних трех до семи:
- срочный (до 5 лет);
- бессрочный;
- краткосрочный (до 2 месяцев);
- сезонный (в определенный период времени, но не более 8 месяцев подряд);
- с нефиксированным рабочим временем (минимум 8 часов в месяц, может происходить непостоянно);
- ученический (совмещение учебы и работы, не дольше чем на шесть месяцев).
- с домашним работником (для обслуживания домашнего хозяйства или семьи).
36 часов в неделю - норма для работников от 16 до 18 лет. Аналогичная ситуация и для беременных и работников с вредными условиями труда.
Занятость от 22:00 до 06:00 будет расценена как работа в ночное время. Она должна быть не более 8 часов за каждые сутки.
Ежегодный оплачиваемый отпуск будет установлен в размере 24 дней, а для детей до 18 лет - 31 день. Нардепы и Кабинет министров с помощью законопроекта также планируют отменить норму об обязательном 14-дневном отпуске в течение года.
Еще работники могут увеличить возможный отпуск за собственный счет с 15 до 30 дней.
Ранее мы рассказывали о том, что украинцы рискуют потерять работу, даже находясь на больничном. Некоторые нормы законопроекта о Труде уже вызвали ряд вопросов у экспертов и представителей профсоюзов.
Это касается возможности разной трактовки положений об увольнении сотрудников и момента, при котором работодатель сможет разрывать договор с сотрудником по причине призыва последнего на службу в армию.
Что касается увольнения сотрудников, то работодатель может это сделать также по собственной инициативе и обязан выплатить компенсацию.
Что касается беременных и женщин в отпуске в связи с беременностью и родами, то их нельзя увольнять с работы. Это касается также тех украинцев, которые находятся в отпуске для ухода за ребенком до 3 лет.
Но в законопроекте отсутствует норма о запрете увольнения работников, если они находятся на больничном или в отпуске.
Напомним, новый закон о труде: украинцев заставят работать по 12 часов за меньшие деньги.
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