Замглавы департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевольник рассказал о новой миграционной политике и будущих ограничениях

Чиновник заявил, что сейчас министерство занято новой версией миграционной политики, которая будет работать уже через несколько месяцев. Об этом сообщает Укринформ.

“Сейчас продолжается работа над новой версией миграционной политики, ее принципы у нас будут через 3-4 месяца, их еще должно утвердить правительство. В общем это займет до полугода”, - отметил представитель министерства.

Пшевольник добавил, что сейчас есть четыре принципа миграционной политики: защита польского рынка труда, взаимозаменяемость работников, циркулярность пребывания трудовых мигрантов, а также заполнение пробелов в тех регионах, где нет рабочих рук.

Чиновник уверен, что "Не может быть речи о длительных сроках трудоустройства в Польше - только ограниченные". Также добавил, что раньше украинцы больше всего работали в Мазовецком воеводстве (админ. центр Варшава) - 70%. Сейчас этот показатель в два раза меньше - 35%. Остальные работают в других регионах.

Представитель министерства рассказал, что на сезонную работу было выдано 130 тысяч разрешений. Это на 5 тысяч больше, чем в 2018 году. 98% из них получили украинцы.

Также Польша выдала 1,6 миллиона разрешений о намерении трудоустройства. Это на 100 тысяч больше, чем в 2018. 91% получили из них украинцы. Сколько из них были использованы, неизвестно.

Пшевольник также рассказал, что Польша все больше конкурирует со странами Запада в плане зарплат. В этом году минимальная оплата труда составляет 17 злотых, что более 110 гривен. Минимальная зарплата в месяц - 2,6 тысячи злотых, что почти 17 тысяч гривен. К 2024 году, как прогнозирует правительство, зарплата будет 4 тысячи злотых, что составляет 26 тысяч гривен.

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