Как всегда, много подводных камней

Закон о труде должен будет заменить устаревший Трудовой кодекс и готовит украинцам ряд существенных новшеств, пишет РБК-Украина

Наиболее спорным моментом оказалась возможность разной трактовки положений про увольнение сотрудников. Также вызывает вопросы юристов возможность расторжения трудового договора из-за призыва сотрудника в армию.

К основным новациями законопроекта "О труде" относят такие:

Введение трудовых договоров семи типов вместо трех, которые существенно расширяют возможности сотрудничества;

Сотрудник получает право разорвать трудовой договор при условии информирования работадателя за 2 недели. Если права сотрудника нарушаются и он сможет это доказать, работодатель обязан выплатить компенсацию (минимум 50 среднедневных зарплат);

Работодатель также получает право уволить работника по собственной инициативе. О своих намерения он должен сообщить заранее: за 15 дней сотруднику, работающему менее полугода, 30 дней - со стажем до 5 лет, за 60 дней - до 10 лет, и за 90 дней, если сотрудник работает на предприятии более 10 лет. Вместо предупреждения работодатель получил право выплатить денежную компенсацию в размере среднедневной зарплаты работника за каждый рабочий день.

Уволить работника теперь можно без его согласия и без предупреждения, отделавшись компенсаций. В связи с такой нормой закон еще неформально назвали "Рабским"

Работодатель также может уволить сотрудника, если тот нарушил условия договора минимум два раза в течение 180 дней, или же если без объяснения причины не приходит на рабочее место от 10 дней. Также причиной может стать, если сотрудник в течение 4 месяцев подряд или 150 дней в течение года посещает работу по причине временной нетрудоспособности.

Впрочем, некоторые дополнительные права сотрудники тоже получили. Так нельзя увольнять беременных и женщин в декретном отпуске, а также женщин и мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

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