Пропагандисты Кремля связались с украинкой в Ухани, где бушует китайский коронавирус
В эфире пропагандистской программы "60 минут" Девушка призналась, что ей хочется домой и она была шокирована, что эвакуацию со стороны Украины отсрочили.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева не упустила момент и раскритиковала президента Украины.
"А вот если бы мы взяли да и вытащили этих бедняг-украинцев, это было бы очень круто. И очень по-русски", – сообщила она.
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Ранее, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация украинцев с Китая состоится тогда, когда будет уверенность, что она не повлечет риска проникновения и распространения коронавируса по территории Украины.
А вот министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая 13 февраля заявила, что самолет за украинцами, которые сейчас находятся в охваченном смертоносным коронавирусом Китае, вылетит в следующий вторник, 18 февраля. Обратно вернется на следующий день, 19 февраля.
Министр подчеркнула, что на борт возьмут только здоровых украинцев.
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А еще Politeka писала, что украинцев с подозрением на коронавирус поселят под Киевом
Также Politeka сообщала, что в киевском университете студенту из Китая стало плохо, началась срочная эвакуация