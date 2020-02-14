Пропагандисты Кремля связались с украинкой в Ухани, где бушует китайский коронавирус



В эфире пропагандистской программы "60 минут" Девушка призналась, что ей хочется домой и она была шокирована, что эвакуацию со стороны Украины отсрочили.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева не упустила момент и раскритиковала президента Украины.



"Вспомните эти слова, когда в следующий раз услышите от преЗЕдента популистские речи про ценность каждого ‘громадянина’ и призывы ‘повертаться’ на родину", - сообщила она.