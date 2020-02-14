Пропагандисты Кремля связались с украинкой в Ухани, где бушует китайский коронавирус 

 В эфире пропагандистской программы "60 минут" Девушка призналась, что ей хочется домой и она была шокирована, что эвакуацию со стороны Украины отсрочили.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева не упустила момент и раскритиковала президента Украины.

"Вспомните эти слова, когда в следующий раз услышите от преЗЕдента популистские речи про ценность каждого ‘громадянина’ и призывы ‘повертаться’ на родину", - сообщила она.
 

Это обращение украинки не обошла стороной и редактор российского пропагандистского телеканала Маргарита Симоньян. 

"А вот если бы мы взяли да и вытащили этих бедняг-украинцев, это было бы очень круто. И очень по-русски", – сообщила она.

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Ранее, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация украинцев с Китая состоится тогда, когда будет уверенность, что она не повлечет риска проникновения и распространения коронавируса по территории Украины.

А вот министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая 13 февраля заявила, что самолет за украинцами, которые сейчас находятся в охваченном смертоносным коронавирусом Китае, вылетит в следующий вторник, 18 февраля. Обратно вернется на следующий день, 19 февраля.

Министр подчеркнула, что на борт возьмут только здоровых украинцев.

Напомним, коронавирус с новой силой атаковал лайнер с украинцами, ситуация критическая

А еще Politeka писала, что украинцев с подозрением на коронавирус поселят под Киевом

Также Politeka сообщала, что в киевском университете студенту из Китая стало плохо, началась срочная эвакуация

 