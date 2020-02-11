Опасный коронавирус 2019-nCoV продолжает беспощадно убивать людей

Об этом пишет ТСН.

По информации местных властей, в Китае за последние сутки в результате эпидемии коронавируса скончались 108 человек.

Таким образом, число жертв пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, выросло до 1016 человек.

Медики подчеркивают, что число случаев заражения в Китайской Республике достигло 42638. Но есть и хорошая тенденция: почти 4 тысячи человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

На территории материковой Поднебесной наибольшее число случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где и была выявлена вспышка инфекции.

Сложная ситуация и на круизном лайнере Diamond Princess, где, по состоянию на вчерашний вечер, было 130 зараженных, в том числе и двое граждан Украины.

На данный момент всех инфицированных сняли с борта и доставили в клинику. В МОЗ сообщили, что граждане Украины, у которых была обнаружена опасная болезнь, застрахованы и им в настоящее время оказывается вся нужная помощь.

"Они работают в обслуживающей части лайнера, то есть это кухня и обслуживающий персонал. Это женщина 37 лет и мужчина 25 лет", - подчеркнули в ведомстве.

Один из членов экипажа Тарас Филиппов рассказал в комментарии журналистам, что инфицированные украинцы в течение нескольких суток оставались в своих каютах с кашлем и высокой температурой. А симптомы болезни, которая провоцирует пневномнию, постепенно проявляются у все большего количества людей.

"Они находятся с температурой и ждут, когда смогут сдать тест на коронавирус. Наш медицинский центр просто их поддерживает – они пьют парацетамол. Сейчас у все большего и большего количества людей начали проявляться симптомы. Если раньше этого не было заметно, то сейчас уже очень, и среди украинцев тоже", - добавил он.

Среди тех, кто оказался на круизном корабле в карантине, также американская автор Гей Куртер. Она называет судно, на котором находятся более 3500 человек, "зараженной тюрьмой".

"Мне и моему мужу Филиппу 75 и 77 лет. У нас есть риски для здоровья, мы входим в категорию людей, которым нельзя болеть. Мы не в безопасности в наших комнатах", - рассказала она в общении с журналистами.

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