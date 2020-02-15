Стало известно, как именно Минобразования планирует изменить ВНО для абитуриентов
Об этом в эфире украинского телеканала рассказала министр образования Анна Новосад, передает Politeka.net.
По ее словам, в 2020 году задание на ВНО изменят в сторону компетентностного подхода.
Поэтому, как уверяет Новосад, тесты будут более касаться реальных жизненных ситуаций.
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"Собственное развитие и самостоятельная работа – также важный этап обучения в школе и в подготовке к ВНО. Я считаю, что в рамках школьного обучения подготовиться к тестам абсолютно реально", – подчеркнула глава Министерства образования, рассказывая о новом испытании для абитуриентов.
Она также добавила, что тестирование должно проверять навыки компетенций, которыми овладевает ребенок в течение школьного времени и которые заложены в основу Новой украинской школы.
Ранее мы рассказывали о том, что некоторые украинские выпускники могут не сдавать ВНО по завершению учебы. Это касается тех абитуриентов, которые поступают с неподконтрольных Украины территорий Донбасса и Крыма.
Им упростили процедуру подачи документов на поступление, поэтому сертификатов о прохождении ВНО от них требовать не будут.
Сама регистрация на внешнее независимое оценивание уже стартовала и продлится до 24 марта.
"Абитуриентам надо обратиться в образовательный центр "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина", заполнить образовательную декларацию и сдать три вступительных экзаменах – по украинскому языку, истории Украины и профильному предмету (или творческий конкурс)", – проинформировали ранее абитуриентов с оккупированных территорий.
Стоит также отметить, что в 2019 году по упрощенной процедуре в украинские вузы поступили 1600 учеников из Донбасса и 265 – из Крыма.
Напомним, результаты ВНО можно купить: сотни абитуриентов «украли» бюджетные места, вопиющие подробности.
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