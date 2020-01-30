Меры будут действовать до 1 мая

Подросткам 14-16 лет станет значительно легче въехать с оккупированной территории

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины

Правительство Украины упростило процедуру выезда из временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет без паспорта гражданина Украины, если они не имели возможности его получить, или потеряли.

Согласно постановлению правительства до 1 мая 2020 года они смогут пересечь линию разграничения за свидетельством о рождении.

«Это станет возможностью для всех тех подростков, которые живут на временно оккупированной территории, приехать на контролируемую украинской властью территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать КПВВ», - сообщила Министр Оксана Коляда.

Основная цель мероприятия заключается в упрощении интеграции подростков в украинское пространство. Мера позволит им поступить в украинские ВУЗЫ и воспользоваться другими правами граждан Украины.

Напомним, в штабе ООС назвали следующие участки, которые, вероятно, будут предложены украинской стороной на переговорах о разведении сил Донбассе.

Выделяют три участка: КПВВ "Гнутово"; железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая - в районе Авдеевки:

«Эти участки выбирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения», - говорится в заявлении командующего ООС.

Также отмечается, что население не рискует при разведении на данных участках оказаться в так называемой «серой зоне»:

«Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения», - сказал представителям СМИ Богдан Бондарь.

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