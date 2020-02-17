Кроме того, добавила, что на Донбассе проходит война «православия с Антихристом».



Стоить отметить, российская певица неоднократно делала скандальные заявления о Донбассе и Украине.

Ранее она допустила то, что вся Украина станет российской. Также рок-исполнительница считает, что РФ готова «принять» оккупированные украинские территории, ведь другого выхода нет.