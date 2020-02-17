Скандальная российская певица Юлия Чичерина разразилась новым заявлением о Владимире Путине
Как передает Politeka.net, свой комментарий она дала российским СМИ.
По ее словам, на территории Донбасса Путина воспринимают как спасителя.
«Тут, на Руси, может и непонятно, кто это, Владимир Путин. Но там он везде. Он везде. И можно сказать, что Путина в Донбассе воспринимают как спасителя, в принципе. Спасителя именно их. То есть на него все очень рассчитывают. Везде его портрет висит. То есть там он как будто бы немного другой человек, чем здесь», - заявила одиозная певица.
Стоить отметить, российская певица неоднократно делала скандальные заявления о Донбассе и Украине.
Также ярая фанатка «Л/ДНР»опубликовала фото с известным боевиком и поздравила его с днем рождения, назвав "абхазским братом".
Самое интересное, что фото с бывшим главарем боевиков сделано на фоне дорожного указательного знака, на котором написаны названия Харькова, Славянска, Запорожья и Мариуполя.
Также она призывала артистов перестать ездить в Украину. Одиозная певица считает, что своими концертами они якобы спонсируют и оказывают поддержку «убийствам мирного населения».
Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.
Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.
Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.