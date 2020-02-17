Скандальный российский певец Александр Маршал, который открыто симпатизирует боевикам на Донбассе, разразился страшилками об Украине

Артист, чье имя в миру Александр Миньков, заявил, что он является «пророссийским», и припугнул всех недовольных жизнью в Российской Федерации Украиной.

В одном из своих интервью артист посоветовал тем, кому не нравится Россия, уезжать прочь. Например, в Украину, о которой он отозвался очень оскорбительно, передает Politeka.

«Зачем вы здесь? Что вы здесь мутите? Вы что, хотите майдан? Езжайте на Украину, вон, замечательная страна. Смотрите, какая демократия! Это же просто потрясающе! Смотрите, какие там ребята у власти, и стремятся к власти. Поезжайте. Зачем вы мутите здесь воду и зачем вы хотите сделать так, чтобы было еще хуже?», – выдал он.

В 2018 году Маршал попал в базу «Миротворца» из-за гастролей в Крыму. На это он отреагировал все в той же агрессивной манере, заявив, что плевать хотел на запреты, а само название сайта ему показалось смешным.

Более того, певец неоднократно восхищался боевиками ОРДЛО и напрочь отказывается понимать, почему их в Украине называют террористами. Он обещал приехать на Донбасс с сольным концертом, однако после обещания прошло более двух лет, а шоу так и не состоялось.

Ранее мы писали о том, что российский продюсер Иосиф Пригожин пожурил украинского президента Владимира Зеленского за то, что тот, став у руля государства, до сих пор не отменил санкции против артистов из РФ, которым был воспрещен въезд в Украину из-за гастролей в Крыму.

Напомним, в Харькове взбунтовались против кумира россиян.

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