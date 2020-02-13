62-летний лидер группы «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев не смог вспомнить размер своей пенсии

Об этом стало известно на общей пресс-конференции любимого певца российского президента Владимира Путина и продюсера Игоря Матвиенко, передает Politeka.

Присутствующие журналисты поинтересовались у Расторгуева размером его пенсии, на что тот ответил:

«Однажды наш музыкант спросил, какая у меня пенсия, и когда я назвал сумму, он сказал: «И как ты на это вообще живешь?». Точных цифр я уже не назову, не помню. Десятки тысяч? Ну вы что... Я знаю, что в Москве есть надбавка к пенсии, в частности, народным артистам РФ, а я все-таки народный. Но даже не знаю, оформлял я ее, получаю ее или нет».

Певец подчеркнул, что не собирается жить на пенсию и планирует выступать до тех пор, пока «в крышку гроба не забьют последний гвоздь».

Как известно, Расторгуев знаменит не только своей симпатией к Путину, но и рядом циничных высказываний в сторону Украины. Так, артист назвал украинцев зомбированными и злобными, а также обвинил их в заговоре против РФ.

Певец прокомментировал коллег, которые заняли проукраинскую позицию.

«Меня просто иногда раздражает... Вроде бы наша позиция настолько ясна... Почему у них недостает мозгов это понять? Они что, тупые что ли? Мне действительно тяжело понять, потому что в Украине – там зомбированное какое-то общество», – заявил он.

Кроме того Николай Расторгуев обвинил правительство Украины во лжи и искажении истории, заявив, что на этом воспитывают каждое поколения украинцев. Он считает, что уже невозможно восстановить прежние отношения между двумя странами.

Напомним, любимый певец Путина поплатился за вседозволенность.

Как сообщала Politeka, Расторгуев рассказал, как в Украине "обманывают" людей.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.