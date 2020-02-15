Певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, гастролируя по России, работают на ее президента Владимира Путина
Такое заявление сделал продюсер Игорь Кондратюк в интервью Обозревателю.
По его словам, своими выступлениями в РФ они помогают агрессору.
"Они помогают агрессору против Украины. Возникает вопрос, кто они такие? Я вам скажу – они против Украины. Клянусь, я не знаю, чем они сейчас занимаются в России. Вы можете в это не верить. Я слышал, что Лобода родила ребенка, и все. Даже забыл, что они поют. Помню первые альбомы Лорак, а сейчас вообще не слежу. Она мне как артистка, которая в период агрессии поет для агрессора – не интересна. Извините, для меня ее не существует", – заверил он.
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Также он объяснил с чем связана популярность певиц в Украине.
"Если бы Гитлер записал крутой рэперский альбом, его бы тоже слушали. У вас есть сомнения? Люди делают то, что они хотят делать. Это с одной стороны. А с другой – мы говорим о человеческой массе, которая очень разнообразна. Такая выборка населения Украины, и ничего с этим не поделаешь", – резюмировал Кондратюк.
Ранее продюсер негативно высказался об организации концертов пророссийских артистов в Украине.
Продюсер назвал "больными на голову продажными тварями" людей, которые занимаются организацией концертов российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина в столице.
Напомним, Александра Серова расстреляли под Москвой: появилось срочное обращение.
Как сообщала Politeka, любитель Путина собрался с концертом в Киев: «Провел аннексию блестяще».
Также Politeka писала, что сын любителя Путина Табакова развлекается в центре Киева, такого им не простят.