Певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, гастролируя по России, работают на ее президента Владимира Путина



Такое заявление сделал продюсер Игорь Кондратюк в интервью Обозревателю.

По его словам, своими выступлениями в РФ они помогают агрессору.

"Они помогают агрессору против Украины. Возникает вопрос, кто они такие? Я вам скажу – они против Украины. Клянусь, я не знаю, чем они сейчас занимаются в России. Вы можете в это не верить. Я слышал, что Лобода родила ребенка, и все. Даже забыл, что они поют. Помню первые альбомы Лорак, а сейчас вообще не слежу. Она мне как артистка, которая в период агрессии поет для агрессора – не интересна. Извините, для меня ее не существует", – заверил он.

Также он объяснил с чем связана популярность певиц в Украине.

"Если бы Гитлер записал крутой рэперский альбом, его бы тоже слушали. У вас есть сомнения? Люди делают то, что они хотят делать. Это с одной стороны. А с другой – мы говорим о человеческой массе, которая очень разнообразна. Такая выборка населения Украины, и ничего с этим не поделаешь", – резюмировал Кондратюк.

Ранее продюсер негативно высказался об организации концертов пророссийских артистов в Украине.

Его довела до бешенства информация о том, что скандально известные российские музыканты Александр Серов и Валерий Сюткин планируют выступить в Киеве.

Продюсер назвал "больными на голову продажными тварями" людей, которые занимаются организацией концертов российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина в столице.