Погода в Украине 17 февраля будет очень теплой, ведь воздух прогреется чуть-ли не до 20 градусов
На западе Украины температура ночью будет до -2 градусов, на востоке до -7, на севере до -1, на юге до -3, а в Центральной Украине до -5. Днем температура будет составлять до 14 градусов тепла на западе, на востоке до 7, на севере, юге и в центре до 9 градусов. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на украинский Гидрометцентр.
По всей Украине на протяжении дня обещают переменную облачность. Метеорологических предупреждений на 17 февраля нет.
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В столице Украины, Киеве, температура днем будет 7-9 градусов тепла, а ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Осадков не ожидается.
Сообщалось, что понедельник порадует украинцев теплой, но ветреной погодой без существенных осадков.
С прогнозом погоды на понедельник украинцев ознакомила на своей странице в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
"Циклон Victoria с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, время ураганного ветра.
Циклон такой масштабный, что его встряску почувствуем завтра и мы, украинцы", - отметила Диденко.
Сообщалось, что ученые из Бразилии зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде — температура воздуха впервые поднялась до 20,75 °C.
Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Как пишет издание, пока Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.
Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.
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