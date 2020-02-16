Понедельник порадует украинцев теплой, но ветренной погодой без существенных осадков

С прогнозом погоды на понедельник украинцев ознакомила на своей странице в Фейсбуке синоптик Наталка Диденко, передает Politeka.net

"Циклон Victoria с несколькими центрами, мощный и активный, не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии от сильного, время ураганного ветра.

Циклон такой масштабный, что его встряску почувствуем завтра и мы, украинцы", - отметила Диденко.

Синоптик отметила, что порывы мощного юго-западного ветра будут напоминать штормовые, в связи с чем неплохо даже "пришить к шляпкам резиночки".

Впрочем, ветер не помешает приходу значительного тепла. Дневная температура воздуха на большей части территории Украины повысится до +5 + 13 градусов. Лишь в восточных областях задержатся холодные воздушные массы и ближайшей ночью температура может упасть до -5-9 градусов, завтра днем ​​будет +1 + 4 градуса.

При этом дождей украинцам ждать не стоит, погода будет преимущественно солнечной.

Киевлян порадует сухая и теплая погода до +6+9 градусов, при этом будет дуть порывистый ветер.

"Начало новой недели в Украине повсеместно будет теплым, однако за осадками и ветром внимательно следим", - написала Диденко.

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Напомним, аномалия обрушилась на столицу: «второй раз за сто лет», кадры невероятного явления.

Как сообщала Politeka, погода готовит мерзкий сюрприз: синоптики предупредили украинцев, появился точный прогноз.

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