Синоптики ошарашили предварительным прогнозом погоды на весну

Уже в начале весны погода может резко ухудшиться. В страну придут морозы и снегопады. Такой прогноз озвучил доцент кафедры атмосферных наук в Государственном университете Нью-Йорка Андреа Лэнг, передает «РБК-Украина».

По его словам, весной весь цикл арктических колебаний меняется, поэтому в середине марта европейские страны, в том числе и Украину, может засыпать снегом. Не исключает Лэнг и сильных морозов.

погода в Украине

Как известно, арктические колебания в этом году показали рекордные показатели. Из-за этого мы переживаем одну из самых теплых зим в истории Украины. Как объясняют ученые, арктический воздух несет по миру тепло. С этим и связана аномальная погода. Интересно, что арктический воздух в этом году сконцентрировался в Арктике. Это вызвало рекордно холодную зиму в регионе. В то же время в Антарктиде температура воздуха поднялась до рекордных 20 градусов тепла.

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Ранее синоптики советовали украинцам забыть о сильных морозах и традиционной украинской зиме. По их словам, с каждым годом мы будем видеть все более теплую зиму. Все дело в глобальном потеплении, которое изменило климатические условия во всем мире. Даже в Норвегии потеплело настолько, что в 2020 году был зафиксирован самый теплый январь за всю историю.

зима, счастье, радость, женщина

Кстати, по мнению украинского синоптика Наталии Диденко, бояться весенних морозов не стоит. Она считает, что март, как и вся зима в Украине, будет теплым и мягким. Такого же мнения и другие народные синоптики, обещающие приход лета уже в мае. Отмечается, что май 2020 года станет самым жарким месяцем года. А вот осень, в отличие от других сезонов, наступит по расписанию. Уже в сентябре мы столкнемся с похолоданием и осенними дождями.

Напомним, что погода разделит Украину напополам, зима отказывается уходить: кого ждут снег и морозы.

Как сообщала Politeka, погодная аномалия ошарашила ученых, «это невероятно».

Также Politeka писала, что погода подсунет украинцам "свинью" на выходных: кому придется несладко.