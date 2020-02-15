Синоптики ошарашили предварительным прогнозом погоды на весну

Уже в начале весны погода может резко ухудшиться. В страну придут морозы и снегопады. Такой прогноз озвучил доцент кафедры атмосферных наук в Государственном университете Нью-Йорка Андреа Лэнг, передает «РБК-Украина».

По его словам, весной весь цикл арктических колебаний меняется, поэтому в середине марта европейские страны, в том числе и Украину, может засыпать снегом. Не исключает Лэнг и сильных морозов.

Как известно, арктические колебания в этом году показали рекордные показатели. Из-за этого мы переживаем одну из самых теплых зим в истории Украины. Как объясняют ученые, арктический воздух несет по миру тепло. С этим и связана аномальная погода. Интересно, что арктический воздух в этом году сконцентрировался в Арктике. Это вызвало рекордно холодную зиму в регионе. В то же время в Антарктиде температура воздуха поднялась до рекордных 20 градусов тепла.

Ранее синоптики советовали украинцам забыть о сильных морозах и традиционной украинской зиме. По их словам, с каждым годом мы будем видеть все более теплую зиму. Все дело в глобальном потеплении, которое изменило климатические условия во всем мире. Даже в Норвегии потеплело настолько, что в 2020 году был зафиксирован самый теплый январь за всю историю.

Кстати, по мнению украинского синоптика Наталии Диденко, бояться весенних морозов не стоит. Она считает, что март, как и вся зима в Украине, будет теплым и мягким. Такого же мнения и другие народные синоптики, обещающие приход лета уже в мае. Отмечается, что май 2020 года станет самым жарким месяцем года. А вот осень, в отличие от других сезонов, наступит по расписанию. Уже в сентябре мы столкнемся с похолоданием и осенними дождями.

Напомним, что погода разделит Украину напополам, зима отказывается уходить: кого ждут снег и морозы.

Как сообщала Politeka, погодная аномалия ошарашила ученых, «это невероятно».

Также Politeka писала, что погода подсунет украинцам "свинью" на выходных: кому придется несладко.