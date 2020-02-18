Дочь активиста Сергея Дидыча, который погиб на Майдане Независимости во время Революции Достоинства, написала трогательный пост о смерти отца



Как передает Politeka.net, своими мыслями она поделилась на своей страничке в Facebook.



"А вы знаете, что у меня папа погиб? 6 лет назад. В Киеве. На Майдане.

Не помню, писала я об этом здесь прямо. Пожалуй, нет. Я была ребенком когда его убили. Мне было 12. В тот день я вернулась из школы домой. Делала уроки. Смотрела прямые трансляции с Майдана. Огонь. Колеса. Крик.

И гордилась своими родителями, что они там. А потом узнала, что моего отца убили. Моего папу. Я рассказывала вам об этом? Да? Ну тогда ладно. Нет? Ну тогда расскажу почему нет. Потому о смерти говорить неудобно

Сегодня я не буду рассказывать о своем отце. Я уже забыла ощущение его прикосновения. Голос вспоминаю только в глубоких снах. И улыбку уже не нахожу в других людях. Я буду говорить, почему я об этом молчу.

Потому о смерти говорить неудобно.

Вот скажу я вам: Здравствуйте. Мой папа на Майдане погиб. И да, я с этим живу. Так плачу когда о жертвенности говорят. Когда беркутовцев в Россию отпускают. Когда «дегероизирует». Когда дерутся за соцпомощь. Когда решают кто за кого должен умирать. Но живу."

Напомним, события конца ноября 2013 – февраля 2014 года вошли в историю Украины как Евромайдан или Революция Достоинства. Протесты начались пять лет назад после того, как украинское правительство заявило о приостановке курса на евроинтеграцию.

В ночь на 30 ноября силовики жестоко разогнали активистов, в основном студентов, на киевском Майдане Независимости. Власть мотивировала это желанием расчистить место для новогодней елки.

19 января колонна протестующих двинулась на улицу Грушевского. Здесь произошли массовые столкновения, протестующие сожгли автобусы силовиков. Этот день получил название "Кровавое крещение".

Напомним, освобожденные беркутовцы засветились у Путина и поразили заявлением: "мы не виновны".

Как сообщала Politeka, Зеленский договорился с Путиным, вынесен фатальный приговор: «Дело Майдана похоронено».

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