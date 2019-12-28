Передача России «беркутовцев», участвовавших в расстреле людей в Киеве символизирует окончательное прекращение дела Майдана

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет блогер Сергей Марченко, передает Politeka. Он рассказал о том, что в суде прокуроры откровенно подыгрывают «беркутовцам», которых должны передать России в рамках масштабного обмена пленными в конце года.

«За одну из самых страшных трагедий нашей страны, когда в центре Киева защитники Януковича расстреливали Майдан боевыми патронами, не сядет никто», - возмутился блогер.

Он подчеркнул, что это решение власти перечеркивает все ее заявление о почтении памяти жертв Майдана.

«Зеленский может сколько угодно возлагать цветы погибшим на Институтской в белой рубашке и с трагическими щами. Но, похоже, дело Майдана похоронено. И это то дело власти, которое перечеркивает все ее красивые слова о памяти и почтению к жертвам режима Януковича», - заявил Марченко.

Он отметил, что не уверен в том, что было бы лучше не отдавать России беркутовцев, когда в их тюрьмах сидят украинские пленные. В то же время, Марченко подчеркнул, что эта ситуация очень удобна Кремлю.

«Попадись сейчас в руки правосудия Янукович, Путин схватит где-то в Крыму или Донецке еще одного Сенцова, раскрутит через Медузу и Эхо Москвы как узника совести, а через полгода поменяет на Януковича. В итоге, вся сволота, приведшая к большой крови, спокойно сидит под Ростовом и в ус не дует», - добавил блогер.

Ранее политолог Андрей Смолий заявил, что Украина готовится отдать России откровенных убийц, которые таким образом смогут избежать наказания.

Он подчеркнул, что ему, как и любому патриоту своей страны, хочется, чтобы захваченные Россией украинцы вернулись домой. В то же время он недоволен тем, как организован обмен пленными.

Напомним, Путин вернет контроль над границей Украины, судьба Донбасса предрешена.

Как сообщала Politeka, масштабный обмен пленными: имена убийц, которых Украина выдаст России.

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