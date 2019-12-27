29 декабря запланирован большой обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией

В рамках обмена Россия хочет забрать своих – детоубийц, палачей безоружных, террористов, предателей, всю грязь «русского мира», ставшего «русским адом» на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал известный украинский журналист и общественный активист Юрий Бутусов, передает Politeka.

«Украина освобождает и готовит к обмену всех преступников, которых хочет получить Россия, и те, кого хотел бы забрать Путин, и это красноречивое разоблачение, кто на самом деле стоит за всеми страшными преступлениями последних лет», – подчеркивает он

Так, вслед за сбившим малайзийский «Боинг» Цемахом, Путин может забрать тех, чьи преступления не вызывают никаких сомнений. Например, это бойцы «Беркута», которые расстреливали людей на майдане. Это трое диверсантов, устроивших взрыв во время мирного шествия в Харькове, в результате которого погибло четверо людей, среди которых 15-летний Даня Дидык.

В Россию безнаказанно могут отправиться диверсанты группы «Мангуст», спровоцировавшие смертельную бойню в Мариуполе 9 мая 2014 года. Туда же поедет фермер-предатель Николай Бутрименко, который сдал террористам группу спецназовцев 3-го полка. Специально для суда товарищи погибших выкрали его с оккупированной территории. И это – далеко не весь список «героев».

Поэтому, пишет Бутусов, учитывая тактику террористов Кремля брать заложников, карать российских преступников можно только в момент захвата. Ведь ради спасения своих граждан Украина вынуждена отдавать тех, у кого руки по локоть в крови наших людей.

Кого же взамен хочет забрать Украина?

«В российских тюрьмах и подвалах достойные люди, те, кто защищал свободу нашей страны, те, кто дал отпор российской агрессии, кто не пустил «русский ад» дальше в Украину - танкист Пантюшенко, который в плену с 18 января 2015-го, двое спецназовцев 3-го полка Глондар и Кориньков, многие другие. Они не расстреливали безоружных, не взрывали детей минами, они жертвовали собой ради своей страны, народа, закона», – пояснил автор.

Сравнить поименно списки на обмен - это значит сравнить два разных мира - мир российских чертей и мир людей, отмечает Юрий.

В Париже речь шла о том, что РФ вернет Украине 53 пленных, однако спасти нужно гораздо больше. Только по официальным данным СБУ, в российских тюрьмах сейчас 320 украинцев.

«Если обмен будет действительно «всех на всех» - это единственно возможная цена. Если обмен будет, как сказал Путин в Париже, «подтвержденных на подтвержденных», 53 человека, значит, отдавать всех негодяев нельзя, надо сохранять фонд для полного обмена. И мы понимаем уже сейчас по заявлениям Путина, что Россия всех, конечно, не вернет», – говорится в публикации.

Россия хочет забрать своих - детоубийц, палачей безоружных, террористов, предателей, всю грязь "русского мира", ставшего... Gepostet von Юрий Бутусов am Donnerstag, 26. Dezember 2019

Чтоб сделать Путина более сговорчивым, считает автор, нужно брать в плен кадровых российских военных и сотрудников спецслужб, которые многое говорят и многое знают, чей плен создает информационный резонанс.

Напомним, Лавров проговорился о сделке с Зеленским по Донбассу.

Как сообщала Politeka, Россия и Украина договорились, раскрыты детали нового обмена пленными.

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