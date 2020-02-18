Российский актер Борис Клюев, известный по сериалу «Воронины», обрушился с критикой на шоумена Андрея Данилко и певицу Софию Ротару
Свой комментарий он дал в интервью изданию «Московский комсомолец».
Негодование у актера вызвала концертная деятельность Софии Ротару и Андрея Данилко.
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«А вы думаете, София Ротару, Сердючка… Они зарабатывают здесь деньги, а потом деньги тратят на АТО!» — возмутился он.
Кроме того, он посоветовал коллегам заниматься исключительно своим делом и считает такие действия недопустимыми.
При этом он отвечал на вопрос по поводу грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе, который при обострениях конфликта Грузии и РФ всегда выступает на стороне Грузии. По словам Клюева, Кикабидзе якобы продолжает тайно ездить в Россию на корпоративы и зарабатывать там деньги.
Ранее мы сообщали, что скандальный российский актер Иван Охлобыстин, известный своей любовью к боевикам на Донбассе, разразился бурной истерикой в соцсетях после создания в Украине поместной Православной церкви.
Несмотря на то, что Охлобыстин и сам имел отношение к церкви (актер, как известно, был священником РПЦ, а сейчас отстранен от служения) слов он не подбирал.
«Какая вера? Какой томос? Душить предателей… Мы отберем у них все, мы заставим их верить в то, что нам удобно. Им не привыкать. Мы всегда так делали. Жалко, что у них короткая память», — пообещал Охлобыстин.
Напомним, раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова.
Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.
Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.