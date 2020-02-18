Российский актер Борис Клюев, известный по сериалу «Воронины», обрушился с критикой на шоумена Андрея Данилко и певицу Софию Ротару



Свой комментарий он дал в интервью изданию «Московский комсомолец».

Негодование у актера вызвала концертная деятельность Софии Ротару и Андрея Данилко.

«А вы думаете, София Ротару, Сердючка… Они зарабатывают здесь деньги, а потом деньги тратят на АТО!» — возмутился он.

Кроме того, он посоветовал коллегам заниматься исключительно своим делом и считает такие действия недопустимыми.

При этом он отвечал на вопрос по поводу грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе, который при обострениях конфликта Грузии и РФ всегда выступает на стороне Грузии. По словам Клюева, Кикабидзе якобы продолжает тайно ездить в Россию на корпоративы и зарабатывать там деньги.

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