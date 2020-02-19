Легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили высказался об отношении России к другим странам и конфликт на Донбассе

Свое мнение он озвучил интервью одному из росСМИ.

По его словам, причина конфликта в Крыму и на Донбассе таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.

По его словам, он верил, что ХХI век принесет возможность решать многие вопросы нравственным путем.

«Я надеялся, люди поймут, что убивать друг друга — это преступление, даже на войне. Что нельзя сжигать напалмом, бросать бомбы, отрывать руки и ноги. Что это зверство. Я смотрю — вот уже Европа, которая объединилась в одно общее конфедеративное государство, подошла к такому пониманию ближе», – подчеркнул он.

Также он добавил, что ему стыдно, что РФ сейчас стоит в одном ряду с Ираном и Северной Кореей.





«Но, наверное, мы тоже должны следовать в русле нравственности, а не громыхания оружием и запугивания всех и вся. Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей», – заявил он.



