Легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили высказался об отношении России к другим странам и конфликт на Донбассе
Свое мнение он озвучил интервью одному из росСМИ.
По его словам, причина конфликта в Крыму и на Донбассе таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.
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По его словам, он верил, что ХХI век принесет возможность решать многие вопросы нравственным путем.
«Я надеялся, люди поймут, что убивать друг друга — это преступление, даже на войне. Что нельзя сжигать напалмом, бросать бомбы, отрывать руки и ноги. Что это зверство. Я смотрю — вот уже Европа, которая объединилась в одно общее конфедеративное государство, подошла к такому пониманию ближе», – подчеркнул он.
Ранее, российский музыкант Noize MC высказался против Владимира Путина и поддержал Украину.
Исполнитель заявил, что ему не нравится как Путин, обходится с Украиной:
"Есть вещи которые мне не нравятся категорически (о политике Путина, – прим.ред.). Это то, что случилось с Украиной.", - заявил он.
Кроме того, он отметил, что в происходящем на территории Украины виновна российская элита, а Путин превращает Россию в тоталитарное государство.
Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.
Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.
Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.