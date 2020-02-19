Бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай невольно подтвердил, что на Донбассе воюют "добровольцы" из России

Как сообщает Politeka.net, видео с признанием опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. Бородай сообщил, что россияне гибнут на поле боя.

"Буквально вчера вывезли два тела погибших русских добровольцев. Немного добровольцев из России сейчас воюют на Донбассе, но, тем не менее, воюют. И вот они погибают", – говорит Бородай на видео.

Следует напомнить, ранее Бородай признался, что квазиреспублики на Донбассе появились только благодаря президенту России Владимиру Путину.

"Я хотел бы сказать, что мы конкретно такому человеку, как президент РФ Владимир Путин, несколько должны. Самую малость задолжали – жизнью. Все, кто пришел в начале 2014 года, знает, какая ситуация сложилась во второй половине июля. Если б не его политика, его решение и действия, то нас бы не было. Также, как и не было бы "русского" Донбасса", – говорил Бородай.

Также ранее сообщалось, что один из первых главарей подконтрольных России боевиков самопровозглашенной «ДНР» Александр Бородай заявил о необходимости захватить новые украинские территории.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.