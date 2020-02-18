Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі

Як пише Politeka.net, про це терміново проінформував прес-центр штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні вранці підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ЗСУ одразу поблизу кількох населених пунктів.

"Сьогодні, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначили у прес-центрі.

В штабі ООС також заявили, что російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорвати оборону ЗСУ та перейти через лінію розмежування.

Зазначається, що внаслідок бойового зіткнення сили ООС зазнали втрат серед особового складу.

"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Станом на зараз триває бій. Нажаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати.