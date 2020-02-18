Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі
Як пише Politeka.net, про це терміново проінформував прес-центр штабу ООС у Facebook.
Повідомляється, що сьогодні вранці підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ЗСУ одразу поблизу кількох населених пунктів.
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"Сьогодні, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначили у прес-центрі.
В штабі ООС також заявили, что російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорвати оборону ЗСУ та перейти через лінію розмежування.
Зазначається, що внаслідок бойового зіткнення сили ООС зазнали втрат серед особового складу.
"Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Станом на зараз триває бій. Нажаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати.
Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, окупантам наноситься вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС.
У свою чергу лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький повідомив в своєму Telegram-каналі, що росіяни б'ють калібрами 120 і 152, а також зазначив: «президент і військове командування мовчать. «Розведення» в дії, мирний план працює, Єрмак, давай вибори!"
Раніше ми повідомляли про те, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" зайняли нові позиції на Донбасі.
За інформацією прес-центру штабу ООС, бойовики облаштовують собі нові позиції, при цьому вони використовують для цього будинку мирного населення.
У повідомленні говориться, що БПЛА СММ зафіксували підземний бункер, побудований зовсім недавно. Він перебував у будинку, який знаходився на сході-півночі від н. п. Соснівське, неподконтрольному українській стороні.
До всього іншого безпілотник виявив, що в Соснівському бойовики "ДНР" розташувалися в не менше шести цивільних будівель. У відповідних будинків стояли військові вантажівки та автомобілі. До того ж там перебували бронетранспортер і буксируваний міномет.
У повідомленні додали, що своїми діями збройні формування Російської Федерації грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, бійці ЗСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.
Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ЗСУ з артилерії.
Також Politeka писала, що дівчина загиблого на Донбасі бійця ЗСУ приголомшила зізнанням.