Російські окупанти пішли на чергову підлість на території Донбасу

У ОРДЛО спостерігається масовий відтік людей на територію Росії після отримання паспортів країни-агресора, тому влада "ДНР" почали вилов тих, хто хоче залишити окуповану територію.

Зокрема російські окупаційні адміністрації вимагають списки співробітників підприємств у Донецькій і Луганській областях.

Про повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Головна мета таких дій полягає в тому, щоб визначити мобілізаційний резерв через нехватку підрозділів терористів на фронті.

У повідомленні сказано, що відсутність необхідної кількості резервістів створило у окупантів передумови до зриву запланованих навчальних зборів у першому кварталі 2020 року на базі з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

"Для недопущення подальшого відтоку мобілізаційного ресурсу російською окупаційною владою передбачається введення додаткових обмежень щодо виїзду громадян призовного віку на територію Росії", - відзначають в Міністерстві оборони України.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

"Фактично вони скасовують ту структуру влади, яка була і розв'язують собі руки. Коли Сталін готувався до війни він робив те ж саме. Путін вийшов з окопів, він готується до ривка. Всі погодяться на умови Росії і тоді виповниться блакитна мрія - Ялта -2", - вважає експерт.

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