Украинцы отреагировали на акции протеста под окнами президента Украины Владимира Зеленского

Представители украинских медиа вышли на масштабную акцию протеста под стены Офиса Президента. Акция началась в десять утра в среду, 19 февраля. В частности, медийщики заявили о непринятии законопроектов "О медиа" и "О дезинформации", которые по словам митингующих, могут уничтожить свободу слова в Украине.

Украинцы в сети не могли остаться в стороне от этого события и начали активно его комментировать. Многие поддержали акцию протеста, заявив, что давно пора было это сделать. Другие пожелали наказания премьера Гончарука и министров.

"Давно пора. И так долго терпим, что бы чего да не вышло...", "Половину министров с Гончаруком и половину Рады вывести на майдан чтобы люди судили , а не продажные суды", "Давно пора . А мы должны их подержать , потому что если народ будет молчать, то наши депутаты ещё больше оборзеют", "У людей уже накипело ", "Сам виноват! Бешеную собаку надо было сразу изолировать".

Были среди украинцев и те, кто поддержал Владимира Зеленского и посоветовали ему держаться, пережив все с достоинством. Они также утверждали, что акцию якобы устроили "порохоботы", которые пытаются вернуться к власти.

"Это не украинцы, это порохоботы и им подобные пытаются вернуться к власти", "Против чего восстали что-же вы не вставали 5 лет , а теперь играете на стороне старой власти, которая нас довела до уничтожения", "Мы с вами наш президент Владимир Александрович".

Напомним, что Романенко рассказал, почему украинцы бунтуют под окнами Зеленского.

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