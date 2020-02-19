У середу, 19 лютого, під стінами Офісу президента проходять відразу кілька акцій протесту. Зокрема, зібралися представники бізнесу та медіа, незадоволені новими законами

Ситуацію прокоментував український політолог Юрій Романенко у себе в Телеграм-каналі, передає Politeka.net.

За його словами, в даний час при прийнятті рішень (в тому числі з приводу скандальних законів про медіа та дезінформацію) влада керується високим рейтингом президента Володимира Зеленського, і не хоче нікого чути у відповідь.

«Вони нікого не слухають, при цьому вся їхня влада базується на високому рейтингу Зеленського, втрачаючи рейтинг Зеленського, вони втрачають владу. Тому немає сенсу бити по боярам, яким все по*ер, поки високий рейтинг Зеленського. Потрібно знищити рейтинг Зеленського, щоб він почав сприймати реальність. А якщо він цього не робитиме, то значить треба його міняти. Цукеркової-букетний період закінчився», - пояснив Романенко, коментуючи сьогоднішній "майдан" в Києві.

Раніше ми повідомляли, 19 лютого під стінами офісу президента зібралися представники бізнесу та медіа. Перші виступають на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Вимоги других виглядають наступним чином: відправити закони про медіа і дезінформацію "в топку", навіть без обговорень; запустити при президенті робочу групу, яка займеться врегулюванням відносин медіа з владою.

У багатьох українців законопроекти міністра культури Володимира Бородянського "Про дезінформацію" і нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка "Про медіа" викликають побоювання, що в Україні хочуть знищити свободу слова. Справа в тому, що ці документи передбачають тотальний контроль над медіа, а медіа (в разі прийняття цих законів) можуть бути визнані навіть особисті сторінки в соцмережах.

Нагадаємо, Романенко розкрив всю таємницю закону «Про медіа»: «Крики відчаю, потім куля в лоба...».

Як повідомляла Politeka, Романенко розніс в пух і прах Гончарука: «Ось тому люди виїжджають з України».