У середу, 19 лютого, під стінами Офісу президента проходять відразу кілька акцій протесту. Зокрема, зібралися представники бізнесу та медіа, незадоволені новими законами

Ситуацію прокоментував український політолог Юрій Романенко у себе в Телеграм-каналі, передає Politeka.net.

За його словами, в даний час при прийнятті рішень (в тому числі з приводу скандальних законів про медіа та дезінформацію) влада керується високим рейтингом президента Володимира Зеленського, і не хоче нікого чути у відповідь.

романенко юрій

«Вони нікого не слухають, при цьому вся їхня влада базується на високому рейтингу Зеленського, втрачаючи рейтинг Зеленського, вони втрачають владу. Тому немає сенсу бити по боярам, яким все по*ер, поки високий рейтинг Зеленського. Потрібно знищити рейтинг Зеленського, щоб він почав сприймати реальність. А якщо він цього не робитиме, то значить треба його міняти. Цукеркової-букетний період закінчився», - пояснив Романенко, коментуючи сьогоднішній "майдан" в Києві.

Раніше ми повідомляли, 19 лютого під стінами офісу президента зібралися представники бізнесу та медіа. Перші виступають на захист мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Вимоги других виглядають наступним чином: відправити закони про медіа і дезінформацію "в топку", навіть без обговорень; запустити при президенті робочу групу, яка займеться врегулюванням відносин медіа з владою.

У багатьох українців законопроекти міністра культури Володимира Бородянського "Про дезінформацію" і нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка "Про медіа" викликають побоювання, що в Україні хочуть знищити свободу слова. Справа в тому, що ці документи передбачають тотальний контроль над медіа, а медіа (в разі прийняття цих законів) можуть бути визнані навіть особисті сторінки в соцмережах.

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