Відомий український журналіст Андрій Пальчевський попередив Володимира Зеленського про можливі загрози

Про це Пальчевський заявив під час мітингу під Офісом Президента, де зібралися підприємці, які вимагають скасувати «драконівські» фіскальні закони. Відео звернення опублікував у своєму Телеграм-каналі політолог і журналіст Юрій Романенко.

Пальчевський зазначив, що тільки що розмовляв з людиною, яка приїхала на протест зі Львова. За словами Пальчевського, вона наштовхнула його на важливу думку про те, яку роль виконують українські підприємці.

«Підприємці – це прошарок нашого суспільства, який найбільше підтримував Революцію Гідності, Володимира Зеленського і всі демократичні зміни. І якщо цього не буде відбуватися в майбутньому, може відбутися таким чином, що саме цей прошарок піде проти президента», - зазначив Пальчевський.

Пальчевський наголосив, що настав момент істини.

«Минуло майже 10 місяців як президент Зеленський при владі. Ми прекрасно розуміємо, що запитувати будуть з однієї людини. Його ім'я Володимир Зеленський. Він мусить нас почути», - заявив він.

За словами телеведучого, він пройшов обидві революції в Україні і вважає, що третьої не уникнути.

«Ті, хто каже, що третьої революції не буде, помиляються», - підвів підсумок Пальчевський.

Зазначимо, що близько двох тисяч приватних підприємців з усієї України з'їхалися до Києва. Вони протестують проти ініціатив щодо реформи оподаткування фізосіб-підприємців, тотального запровадження касових апаратів і великих штрафів за порушення нового фіскального законодавства. На мітингу крім підприємців зібралися опозиційні політики.

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