Украинцам сложно поверить в искренность слов нового главы ОПУ Андрея Ермака о том, что власть уважает медиа

Об этом в своем Telegram-канале написал известный украинский политолог Юрий Романенко.

В частности, эксперт решил отреагировать на вчерашний брифинг нового руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который заявил, что отныне власть якобы будет уважать журналистов.

По словам Юрия Романенко, он лично поверит в искренность слов Ермака после того, как из Верховной Рады исчезнут скандальные законопроекты о цензуре в СМИ.

"Андрей Ермак сказал, что отныне ОП будет уважать медиа. Но в Украине политики так часто врут, что лично я поверю у искренность намерений только тогда, когда два позорных законопроекта «О медиа» и «О дезинформации» навсегда исчезнут из повестки дня Верховной Рады", - отметил политолог.

Юрий Романенко также призвал неравнодушных украинцев прийти в 10:00 19 февраля под Офис президента, где состоится акция протеста в защиту свобод.

Юрий Романенко (Yuriy Romanenko), посмотрел твою беседу с Лямецом, проникся и небрежными движениями мыши накидал на таймлайн частное домашнее видео. Gepostet von Ruslan Uralov am Mittwoch, 12. Februar 2020

Ранее Юрий Романенко раскрыл настоящую причину увольнения из ОПУ Андрея Богдана. По словам политолога, отставка главы Офиса президента Андрея Богдана будет знаковым этапом для Владимира Зеленского, который начал менять команду, с помощью которой он пришел к власти.

В то же время Юрий Романенко уверен, что Богдан не будет становится в оппозицию к Зеленскому.

«Он не пойдет в оппозицию. Много слухов ходит относительно того, что он может пойти в Кабмин. Но мне кажется, что этого не будет. А причиной этого будет то, что он ушел не слишком красиво. Есть такая информация - Зеленский фактически заставил его уйти. Это была конфликтная ситуация для Богдана. Понятно, что он не хотел этого, не имея золотого парашюта», - подчеркнул он.

Эксперт утверждает, что у Богдана было достаточно много промахов. И сам он является конфликтным человеком, что сейчас «не на руку» Зеленскому.

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