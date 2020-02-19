С материалами дела по ДТП, в которое попала теща шоумена и депутата от партии "Голос" Сергея Притулы, сейчас должны ознакомиться пострадавшие

Адвокат пострадавших Юрий Сухов даже не слышал, что материалы дела по ДТП передали ему для ознакомления. Об этом пишет Обозреватель.

"Я впервые от вас это слышу. Нам вообще никто ничего не сообщает. Следователь ушел в отпуск, всем все равно", - сказал адвокат.

Защита уже обращалась с адвокатским письмом в прокуратуру и к генпрокурору Рябошапке, но никто не ответил.

А вот адвокат Елена Сторожук, которая защищает интересы тещи Притулы, заявила, что клиент находится под ночным домашним арестом, суд, по ее словам, ничего не изменил.

"Ничего не изменилось с тех пор, она все так же под домашним арестом. Досудебное расследование завершено, с материалами дела должны знакомиться потерпевшие", - сказала юрист.

Но Сухов заявляете, что он ничего не знает о судьбе дела, ведь их даже не приглашали в суд, где выбирали меру пресечения Сопельник.

"Такое впечатление, что вокруг дела полная тишина, и в таких условиях они хотят спустить его на тормозах. Мы даже до сих пор не видели текст подозрения Сопельник, от нас все скрывают. Но мы настаиваем, чтобы наказание для Сопельник было реальным", - заключил адвокат потерпевших.

Напомним, в траспортном происшествии, которае случилось в Киеве на Днепровской набережной 22 августа прошлого года, серьезно пострадали Анджела Печенежская и ее 9-летний сын Ростислав. Лилия Сопельник, теща Притулы, сдавала назалд во дворе дома и на скорости сбила людей. Они фактически очутились под колесами траспортного средства.

Женщина очень сильно пострадала. У нее скелетная, а также повреждения грудной клетки и живота, разрыв внутренних органов и переломі. А мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки, а еще переломы.

Ранее мы сообщали, что стало известно, как спустя время после аварии чувствуют себя Ростислав и его мама Анжела.

По словам адвоката пострадавших в ДТП Юрия Сухова, ребенка и маму из больницы выписали. Ростислав находится дома уже несколько недель, а Анжела буквально недавно. Однако женщина продолжает курс лечения. Выздоровление у нее проходит крайне тяжело.

По словам Сухова, мама Ростислава до сих пор не реабилитировалась от полученных травм.

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