Украинский шоумен Сергей Притула показал фото с отдыха в Карпатах

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула похвастался на личной странице в соцсети Инстаграм фотографией с отпуска в Карпах близ горы Захар Беркут. На снимке он изображен в бассейне без подогрева, о чем можно судить по его выражению лица, застывшем крике от холода, сообщает Politeka.net.

««А вот и отпуск;)))))). Пылкий вам карпатский привет! Хотел бы написать «горячий», но... аж зубы сводит;))) », – написал Притула в посте под снимком.

На фото Сергей Притула действительно удивил своей смелостью, прыгнув зимой в ледяной бассейн. На фоне видно снег, который лежит только на территориях западной Украины.

В комментариях поклонники шоумена пожелали ему отличного отдыха в горах, ведь это отличное места для обновления души и тела.

«Желаю хорошо отдохнуть в моем селе, Карпаты – это всегда хорошее обновление души и тела», «Хорошего отдыха», «Красавчик», «О, моя гора», «Завидую», «Не пишу обычно комментарии - НО Блин! Как же это круто!)) Молодчага!», «Круто✨ Где это так? Порекомендуй?», «Опять ногу ломать приехали в Карпаты? 😁», «В холодном бассейне я не решилась окунуться. А вот в горячем чане сидела с большим удовольствием!🙂», «Как водичка?», «Когда забыли включить подогрев в бассейне и спи...ли всю одежду и чашку с фоткой Педана)», «По-хорошему завидую!!! Крутая перезагрузка, эмоции зашкаливают !!! 😊», – отметили в сети.

Напомним, что дело тещи известного шоумена Сергея Притулы и одиозного политика Виталия Хомутынника Лилии Сопельник, которая 22 августа в Киеве наехала на мать с 9-летним сыном, могут "спустить на тормоза".

Такое мнение озвучил адвокат потерпевших Юрий Сухов. По его словам, на ход расследования могут существенно повлиять те факты, что водитель якобы перепутала педали, а кроме этого, имеет еще и какое-то заболевание.

"Но она о нем знала еще до того, как произошло ДТП. Поэтому, если знала, что имеет болезнь, которая мешает водить, то это – отягчающие обстоятельства", – отметил адвокат.

Напомним, свидетели ДТП с тещей Притулы заговорили.

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Еще politeka сообщала, что ДТП с тещей Притулы обрастает загадками.