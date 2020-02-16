Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук не смог в кафе ответить на вопрос о спонсорах
Видео разговора с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком опубликовал Захар Лаврентьев в социальных сетях. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку блогера.
"Известный соросьонок ртом Вакарчук по совместительству депутат-недоразумение на KyivFoodMarket", - написано в публикации.
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Неравнодушный избиратель на видео попытался спросить о распродаже земли международным компаниям, ситуации в Украине и других важных вопросах, но в ответ получил только молчание от Вакарчука.
"Но как и любой соросенок без вставленной перфокарты с заготовленным текстом , это биосущество не работает. Мычит, трясет головой и брезгует общением с простыми людьми", - заключает автор под видео.
Ранее мы сообщали, что в партии фронтмена музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" произошел раскол. И остановить эти процессы у неопытного Вакарчука не получается. Это приводит к тому, что от "Голоса" отворачиваются даже его симпатии из США. Партию Вакарчука в последнее время серьезно лихорадит.
Об этом пишет журналист Дмитрий Крыжак для украинских СМИ.
"Мало того, что не развиваются ячейки на местах, хотя местные выборы – на носу. Фактически происходит раскол на высшем уровне – в парламентской фракции", - рассказал журналисту информированный источник из окружения Вакарчука.
Все из-за того, что лидер партии ведет себя инертно. Он за полгода ничего не сделал. Никто и не ждал от Вакарчука законодательного изобилия, но ждали определения, он в оппозиции или входит в команду президента Владимира Зеленского, а точнее, "Слуг народа".
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