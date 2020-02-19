На каждого пациента в Украине будут выделять определенную сумму

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Большинство медицинских услуг, если верить нововведениям, будут бесплатными. На каждую из них государство выделило определенные деньги на пациента. Но некоторые услуги обделили финансами, а включить в прайсы лекарства вообще забыли. Об этом пишет РБК-Украина.

В программе медицинских гарантий есть экстренная и первичная помощь. Нацслужба здоровья Украины перечислит деньги и на специализированную, а также высокоспециализированную помощь, паллиативную медпомощь, реабилитацию, а также на беременность и роды и медпомощь для детей, что не достигли 16 лет.

На консультации специалиста выделили всего 49 гривен. В частной клинике такая консультация обойдется от 350 до 600 гривен. В этот тариф еще не включена стоимость лекарств.

На экстренную помощь, на одного человека, выделили 111 гривен. В эту сумму включена догоспитальная помощь и транспортировка до больницу. А помощь в больнице будет зависеть от вида услуги.

Меньше всего заплатят за стоматологию, хотя детям должны предоставлять эту услугу бесплатно. Выделили всего 10 гривен на человека.

В МОЗ назвали приоритетным направлением диагностика онкозаболеваний. Поэтому туда направили больше денег:

гистероскопия: 1 965 грн за пациента от 50 лет;

ЭГДС, гастроскопия: 749 грн за пациента от 50;

колоноскопия: 944 грн за пациента от 40 лет;

цистоскопия: 802 грн за пациента от 50 лет;

бронхоскопия: 969 грн за пациента от 50 лет;

маммография: 204 грн за пациента от 40 лет.

Чтобы процедура была бесплатной, нужно получить направление от семейного врача.

Больше всего денег направили на помощь преждевременно рожденным детям или новорожденным с болезнями. Они могут получить от 26 тысяч гривен до 98,5 тысяч.

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