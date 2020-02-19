Жительница Донецка набросилась на Владимира Зеленского во время визита президента в Бориспольскую больницу

Глава государства посетил медицинское учреждение в среду, 19 февраля. Он приехал вместе с главой Минздрава Зоряной Скалецкой, которая отчиталась президенту о медреформе.

Однако, визит Зеленского не обошелся без неприятного инцидента. Так, в сети появилось видео из больницы, на котором некая женщина набросилась на Зеленского с обвинениями. Это произошло, когда глава государства шел по коридору в сопровождении руководства больницы и охраны. Неизвестная женщина ни с того ни с сего обвиняет Зеленского в предательстве и интересуется у него, почему на фронте продолжают гибнуть люди.

«Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте! Я — ваш народ! Я — жительница Донецка! Вам рассказать что на шахтах делается?», - кричит женщина.

Стоит отметить, что президент и его свита никак не отреагировали на ее слова и продолжили осмотр больницы.

По итогам визита Зеленский осмотрел больницу и выслушал отчет Скалецкой. При этом он признал, что понимает суть медреформы не лучше большинства украинцев. В связи с этим было предложено создать специальную коллегию, где известные и авторитетные врачи дадут свою оценку происходящим в этой реформе процессам, чтобы до 1 апреля их можно было учесть.

До этого мы писали о том, что у Украины осталось лишь два выхода, как разобраться в вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Такое мнение прозвучало от журналиста Виталия Портникова.

По его мнению, сегодняшнее наступление российских формирований на Донбассе дало понять, что в Украине предстоит либо сражаться, либо согласиться на присоединение к России. Он сделал вывод, что такими действиями РФ пытается давить на президента Украины Владимира Зеленского, проверяя его, ожидая, что же он предпримет.

"Путин проверяет на устойчивость самого Зеленского. И если политические “сигналы” не доходят, переходят к силовым", – подчеркнул журналист на страницах издания.

Напомним, Путин дал сигнал Зеленскому, Украина в опасности.

Как сообщала Politeka, Майдан разгорелся под окнами Зеленского: украинцы восстали против путинских законов.

Также Politeka писала, что у Зеленского поразили заявлением по Донбассу: «Надо еще разобраться, кто начал...».