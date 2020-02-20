"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум"

Православная церковь Украины обратилась к украинцам в связи с эвакуацией людей из китайского Уханя, где бушует коронавирус

Представители ПЦУ призвали людей, которые протестуют против размещения пассажиров самолета из Уханя в Украине, прекратить агрессию и проявить милосердие к собственным согражданам.

«Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество», - говорится в заявлении ПЦУ.

В церкви напомнили о том, что в Библии заложены такие принципы, как милосердие и любовь к ближнему, помощь ближнему, который оказался в беде, и принцип доброго отношения к людям. Они призвали людей не поддаваться страху перед болезнью.

«Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность! Пусть Господь даст всем нам, как обществу, мудрость и выдержку, сохранит от напасти пагубной болезни и от гибельной ненависти и отчуждения!», - подчеркивается в заявлении ПЦУ.

Напомним, что 20 февраля, самолет SkyUp с 45 украинцами и 27 иностранцами прибыл из Уханя в аэропорт "Харьков".

Оттуда эвакуированных перевозят в медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

В сети опубликовали кадры, как колонна автобусов под конвоем полиции выезжает с территории харьковского аэропорта.

Тем временем появилась информация, что часть сотрудников санатория "Новые Санжары", куда везут эвакуированных, написали заявление на увольнение. Также сообщается, что часть персонала перевезли, а некоторые осталась на месте.

Видимо, придется набирать недостающий персонал из добровольцев.

Отметим, военный журналист Александр Махов, который стал единственным представителем от украинских СМИ на борту самолета, резко охарактеризовал происходящее на Полтавщине и поделился кадрами с борта.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову", - написал в соцсети Фейсбук журналист.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

Также Politeka писала, что украинцы забили тревогу из-за эвакуированных из Китая.