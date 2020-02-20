В четверг, 20 февраля, самолет SkyUp с 45 украинцами и 27 иностранцами прибыл из Уханя в аэропорт "Харьков"

Оттуда эвакуированных перевозят в медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

В сети опубликовали кадры, как колонна автобусов под конвоем полиции выезжает с территории харьковского аэропорта.

Тем временем появилась информация, что часть сотрудников санатория "Новые Санжары", куда везут эвакуированных, написали заявление на увольнение. Также сообщается, что часть персонала перевезли, а некоторые осталась на месте.

Видимо, придется набирать недостающий персонал из добровольцев.

Отметим, военный журналист Александр Махов, который стал единственным представителем от украинских СМИ на борту самолета, резко охарактеризовал происходящее на Полтавщине и поделился кадрами с борта.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову", - написал в соцсети Фейсбук журналист.

Чуть позднее Махов выставил еще один кадр с самолета спасательной миссии.

Ситуацию активно обсуждают под этими постами.

"Подивився б ти на це очима іноземного журналіста (моїми). Сказати, що я в шоці від того, що відбувається, це майже нічого не сказати. 🤦‍♀️"

"Залишилось прорватись через блокпост в Санжарах))"

Ранее мы сообщали, в МВД предупредили противников эвакуации: "Угроза здоровью граждан отсутствует, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия. Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности".

Напомним, что ученые раскрыли правду о коронавирусе, что теперь будет с брошенными украинцами.

А еще Politeka писала, что ученые впервые рассказали, откуда пошел коронавирус: «стал следствием экспериментов».