В сети жестко высмеяли противников эвакуации украинцев, оказавшихся в Китае во время вспышки коронавируса

Как известно, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет с украинцами и иностранцами, которых эвакуировали из Уханя. Их должны были разместить в секретном месте, где они в течение двух недель будут пережидать карантин, передает Politeka.

Приезд украинцев вызвал массовые протесты в населенных пунктах, куда Минздрав планировал отвезти эвакуированных людей. Люди перекрывали дороги и устраивали митинги.

Показательно, что эвакуация украинцев привела к расколу в обществе. Одни люди выступили против возвращения украинцев на родину, заявив, что они должны остаться в Китае. Другие же сочли такое поведение соотечественников дикостью и средневековьем. Политолог Юрий Романенко написал в своем Телеграмм-канале, что ничего удивительного в такой реакции общества на эту ситуацию нет.

«Если на уровне образовательной системы год за годом убивать критическое мышление, поднимая вверх холуев, готовых подгавкивать и восхвалять. То стоит ли удивляться, что Украина оказалась в средневековье?», - прокомментировал он происходящее.

В сети появилось множество едких комментариев относительно сложившейся ситуации, а также фотожабы, высмеивающие поведение украинцев. Авторы мэмов пытаются донести до людей, что нельзя относиться к приехавшим украинцам как к прокаженным.

Отметим, что многие политики и активисты призывают украинцев поддержать людей, которым и так пришлось несладко. Они приводят в пример Францию, где эвакуированных граждан приняли с пониманием. В Минздраве не устают повторять, что рисков распространения инфекции нет, ведомство все держит под контролем. В Министерстве еще раз подчеркнули, что среди эвакуированных нет больных. При этом, люди все равно будут находиться под контролем врачей на карантине.

Напомним, что украинка, которую бросили в Китае, рассказала, как осталась в изоляции: "Они издевались надо мной и...".

А еще Politeka писала, что массовые беспокойства из-за коронавируса начались в Одессе: что происходит.

Также Politeka сообщала, что восстание набирает обороты, дороги заблокированы: срочное обращение МВД к украинцам.