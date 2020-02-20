Сеть взорвалась из-за прибытия наших соотечественников из охваченного коронавирусом китайского Уханя

В четверг, 20 февраля, в Украине вспыхнули протесты в связи с прибытием борта SkyUp с украинцами из китайского Уханя. Несмотря на заявления МВД и Минздрава о том, что экипаж самолета и медперсонал, сопровождающий эвакуированных, доложили, что все, кто на борту, здоровые и могут продолжать полет, пикеты продолжаются.

В сети украинцы уже успели отреагировать на масштабные акции протеста. Мнения пользователей сети кардинально разделились.

Часть украинцев поддержала протесты, отметив, что не доверяют никаким заявлениям Минздрава.

"Чтобы они не обещали есть практика, что верить некому. Ничего никто не делает. И люди для нашей власти лишние, потому что не дадут продать землю", "Просто народ не верит нашему правительству, что они примут все предосторожности", "А зачем иностранцев сюда тащить? У нас самая высокоразвитая страна? Все есть для лечения людей? ".

Другие посоветовали отправить прибывших в Конча-Заспу, подальше от простых людей и поближе к правящей элите, которая там проживает.

"Конча-Заспа отличное место и места хватит и охрана отличная", "Почему в Конче-Заспу не повезут, в Феофанию?".

Были среди украинцев и те, кто выказывал свою поддержку пассажирам борта SkyUp.

"Если бы могла забрала бы всех тех людей к себе. Боже прошу помоги им", "А вообще надо было к нам в Киев в Феофанию везти, мы б не возражали. Вот вам и Украинская солидарность. Зверьё. Только о себе думают, о других нафиг нужно. Жаль. Стыдно, очень стыдно!!! ", "Стыд нам за такое", "Какая скотиняка бунтует людей? Мы не как другие страны, обязательно должны осрамиться на весь мир! Это же наши люди, никто не застрахован от таких проблем!".