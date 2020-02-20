Представители МОЗ Украины подтвердили, что автобусы с украинцами из Уханя находятся уже в менее, чем 10 км от Новых Санжар Полтавской области

Но местные жители, по прежнему, настроены решительно и угрожают штурмовать санаторий, куда планируется разместить прибывших сограждан на двухнедельный карантин. Об этом сообщает инсайдер новостного ресурса «Павловский Ньюз» в сети, публикуя кадры с места происходящего. Так на видео и фото видно, что жители региона буквально несутся толпой к месту прибытия эвакуированных, полиция старается сдерживать людей и начала зачистку моста:

«Дошло до противостояния с правоохранителями».

Так сообщается, что полиция перекрыла мост к медцентру в Новых Санжарах, потому как это единственный обходной путь, чтобы попасть на территорию, куда везут украинцев из Уханя. Люди, проживающие там, возмущаются, что не могут попасть домой.

Сейчас Нацгвардия пытается расчистить дорогу для колонны.

Кроме того, появился комментарий зама министра здравоохранения Виктора Ляшко по поводу сложившейся ситуации, он на брифинге заявил, что ни в одной стране так негативно не отнеслись к прибытию своих соотечественников на родину из Китая, как в Украине:

«Наверное, Украина - единственная страна, которая так встречает своих граждан, которых возвращает государство. Это обидно и вызывает непонимание, почему именно так мы встречаем украинцев, после того как они вынужденно попали в карантинную зону в Китайской Народной Республике».

Заместитель министра также, в очередной раз, отметил, что все эвакуированные прошли неоднократное обследование и все они здоровы. А тех, у кого были хоть малейшие подозрения на симптомы, не выпустили даже из Китая.

Ранее мы сообщали, в МВД предупредили противников эвакуации: "Угроза здоровью граждан отсутствует, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия. Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности".

Ранее, напомним, украинка из Китая рассказала свою историю о том, что настолько боится травли на родине, что отказалась возвращаться вовсе.

Кристина Раду живет в городе Ичан, который около месяца закрыт на карантин:

«Я знала: даже если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая. Тут больше нет ребят из Одессы. И дома будет тоже самое - просто травля: "Ты - больная, потому что оттуда приехала". Люди не умеют мыслить. Просто не соображают», — сказала девушка журналистам.

Девушка работает учителем английского языка, ей, как и всем жителям города, нельзя выходить из квартиры:

«Я чувствую себя здесь в большой безопасности, потому что тут обрабатывают воздух специальным средством, тут о нас заботятся. Я не уверена, что, если до Украины дойдет этот вирус — буду в такой же безопасности, как в Китае», — отметила украинка и добавила, что реакция сограждан на происходящее и эвакуацию, мягко говоря, удивляет:

«Во-первых, люди не понимают, что это такие же граждане, как они. Во-вторых, не осознают, что те ребята, которые прилетели — ничем не больны. И в-третьих, насколько нужно быть пустоголовыми, извините, что так говорю, чтобы так реагировать на подобную ситуацию».

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

Также Politeka писала, что украинцы забили тревогу из-за эвакуированных из Китая.