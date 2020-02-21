21 февраля украинцев ждет небольшое снижение температуры и туманы по всей стране

Прогноз погоды на пятницу, 21 февраля, представил Укргидрометцентр. Синоптики подчеркивают, что в большинстве областей страны погода будет солнечной и без осадков. Исключение составят только западные и восточные области, где ожидается мокрый снег с дождем.

Кроме того, сообщается, что ночью и утром большую часть страны накроют туманы, видимость составит 200-500 м. В связи с этим Укравтодор призвал водителей быть осторожными на дорогах.

На западе температура воздуха ночью опустится до 0…+3 градусов, а днем потеплеет до 0…+6.

В северных регионах в пятницу будет пасмурно. Ночью ожидается до +1 градуса, а днем воздух прогреется до +4.

На востоке Украины 21 февраля возможен снег. Ночью столбики термометра покажут до -1 градуса, а днем температура поднимется до +2.

На юге ночью температура составит от +2 до +5 градусов, а днем +2 до +6.

В центральных областях ночью ожидается до -1 градуса, а днем – от +1 до +5.

В Киеве в пятницу будет облачно, ночью возможен небольшой снег. Днем воздух прогреется до +4 градусов, а ночью температура опустится до +2…+3 градусов.

До этого мы писали о том, что в Киеве впервые не было зимы. Об этом рассказала начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

Также она допускает, что весна в Киеве уже могла наступить.

"Вообще, метеорологическая весна – это период устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону повышения. И поэтому, в принципе, мы проанализируем, и, может, она уже и наступила", – добавила Донич.

На последние две недели зимы метеорологи не прогнозируют похолодание. Будет только теплеть. Если в марте и будет похолодание и сильные заморозки, то это крайне негативно повлияет на растения.

Напомним, погода решила отомстить украинцам, дождь и морозы подпортят планы.

Как сообщала Politeka, дожди и снега возвращаются, погода неожиданно разделит Украину.

Также Politeka писала, что погода готовит для украинцев новые испытания, о весне можно забыть.