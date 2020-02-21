21 февраля украинцев ждет небольшое снижение температуры и туманы по всей стране
Прогноз погоды на пятницу, 21 февраля, представил Укргидрометцентр. Синоптики подчеркивают, что в большинстве областей страны погода будет солнечной и без осадков. Исключение составят только западные и восточные области, где ожидается мокрый снег с дождем.
Кроме того, сообщается, что ночью и утром большую часть страны накроют туманы, видимость составит 200-500 м. В связи с этим Укравтодор призвал водителей быть осторожными на дорогах.
На западе температура воздуха ночью опустится до 0…+3 градусов, а днем потеплеет до 0…+6.
В северных регионах в пятницу будет пасмурно. Ночью ожидается до +1 градуса, а днем воздух прогреется до +4.
Никитюк озадачила новым фото из Берлина, на кадре заметили страшное: «Это атака, очевидно»
Беременные Кароль, Брежнева и Джамала поразили внешним видом: топ звездных мамочек
Дожди и снега возвращаются, погода неожиданно разделит Украину: повезет не всем
Погода окончательно сошла с ума, украинцев огорошили новым прогнозом: к чему готовиться
На востоке Украины 21 февраля возможен снег. Ночью столбики термометра покажут до -1 градуса, а днем температура поднимется до +2.
На юге ночью температура составит от +2 до +5 градусов, а днем +2 до +6.
В центральных областях ночью ожидается до -1 градуса, а днем – от +1 до +5.
В Киеве в пятницу будет облачно, ночью возможен небольшой снег. Днем воздух прогреется до +4 градусов, а ночью температура опустится до +2…+3 градусов.
До этого мы писали о том, что в Киеве впервые не было зимы. Об этом рассказала начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.
Также она допускает, что весна в Киеве уже могла наступить.
"Вообще, метеорологическая весна – это период устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону повышения. И поэтому, в принципе, мы проанализируем, и, может, она уже и наступила", – добавила Донич.
На последние две недели зимы метеорологи не прогнозируют похолодание. Будет только теплеть. Если в марте и будет похолодание и сильные заморозки, то это крайне негативно повлияет на растения.
Напомним, погода решила отомстить украинцам, дождь и морозы подпортят планы.
Как сообщала Politeka, дожди и снега возвращаются, погода неожиданно разделит Украину.
Также Politeka писала, что погода готовит для украинцев новые испытания, о весне можно забыть.