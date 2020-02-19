В Украине 20 января, в четверг, будет сухая погода

В западных областях возможен дождь и мокрый снег. На территории остальной Украины ожидается сухая погода. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.

Осадки, возможно, дойдут к Житомиру и Виннице. Температура воздуха будет +3-8 градусов. В Киеве 20 февраля ожидается температура +5-6 градусов.

"Серьезные осадки с сильным ветром появится в Украине 23-24 февраля - подготовте головы, зонтики и законсервируйте сегодня нормальное солнечное настроение для мрачного ветреного периода", - написала Диденко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве впервые не было зимы. Об этом рассказала начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

"В связи с глобальными изменениями климата – в этом году метеорологическая зима в Киев не пришла. Такое случается в северных областях часто, но в Киеве это впервые такое – в этом году. И поэтому мы считаем, что она уже не придет. Надо определяться уже с метеорологической весной. Мы уже будем анализировать, когда точно можно сказать, что весна к нам пришла. Это очень сложно в этом году, потому что это не так, как всегда делалось ", – поделилась Донич.

Сообщалось, что на Азовском море в феврале заметили необычное поведение дельфинов из-за аномальной погоды.

Группа дельфинов резвилась, подплывала к самому берегу, и даже выпрыгивала на берег, пользуясь отсутствием навалы отдыхающих. Такое видео появилось в сети YouTube. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На записи видно, как пара животных наслаждается теплой зимой 2020 в Украине. Азовское море безлюдно, спокойно, а вода очень прозрачная.

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