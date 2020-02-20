Погода в Украине 20 февраля готовит настоящую подлость, часть регионов ждет похолодание и сильные дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, на севере ожидаются дневные 4-8 градусов. Ночью похолодает до 0-1 мороза. Осадков не будет, но небо затянет тучами.

Аналогичной ситуация будет и в центральных областях. Везде будут тучи, а в Винницкой области будут дожди. Днем ожидается 5-8 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет до -1 мороза.

Немного теплее будет в южном регионе. Дневные 7-10 градусов тепла будут меняться ночными -1+2 по Цельсию. Осадков не предвидится – ожидается облачность.

На востоке Украины будет холоднее – днем воздух прогреется до 3-7 градусов тепла. Ночью ожидается похолодание до -2 морозов. Вместо дождей будет облачность.

Сильные осадки ожидается на Востоке. Днем воздух там будет на уровне 4-8 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до -1 мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют, что будет 6-8 градусов выше нуля днем. Ночью похолодает до -1 мороза.

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