Певица Наталья Могилевская заявила, что в условиях агрессии РФ против Украины артист не может быть аполитичным и должен мыслить с позиции страны

Такое мнения она выразила в интервью "Накипело" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, артисты имеют большое влияние на общество.

"Безусловно артист должен быть аполитичный. Но как это сделать, если ты публичный человек, на которого равняются, в вопросах гражданской позиции, тебе доверяют, причем не только в вопросах песен. Тебе доверяют в вопросах - как жить, как быть счастливой, как строить семейные отношения. Поэтому когда артист ведет себя развратно, меняет мужей, употребляет наркотики или что-то подобное, нужно понимать, что эта личная жизнь, которая влияет на людей, на массы, на культуру", - сказала Могилевская.

По ее словам, "люди, для которых ты поешь в России, на самом деле точно такие же, как и в Украине, и что ссорят нас только политики, это они делят деньги, они придумывают технологии, как нас всех рассорить".

"Но на сегодняшний день мы находимся в состоянии войны. Поэтому артист должен быть ответственен за то, что он делает, какие идеи он распространяет, и свою личную позицию, поскольку это конфликт интересов, нужно оставить дома, и мыслить с позиции страны", - подчеркнула она.

Ранее украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал Светлану Лободу и Ани Лорак за гастроли в РФ.

По его словам, выступая в России, они работают на ее президента Владимира Путина и помогают агрессору.

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