В этом году Украина продолжит переводить стрелки часов, чтобы перейти на летнее время

Как известно, время в нашей стране принято переводить время в последнее воскресенье марта. В этом году нужно будет подкорректировать время в ночь с 28 на 29 марта.

В 2019 году Европарламент проголосовал за отмену перевода часов в странах ЕС. Евродепутаты пришли к выводу, что в 2021 году страны сами решат, в каком часовом поясе они хотят остаться – на летнем или зимнем времени.

Как известно, перевод времени решили отменить, потому что около 84% жителей ЕС высказались против этой процедуры. Украинцы тоже неохотно переводят время, постоянно страдая от того, что сбивается график, а организм долгое время привыкает к новому времени. Но наша страна пока не собирается от этой традиции отказываться.

Поэтому в ночь с 28 на 29 марта нужно будет перевести часы на один час вперед.

Напомним, что идею со сменой времени придумал президент США Бенжамен Франклин. Таким образом он предлагал экономить свет в магазинах. Правда, производители свечей эту инициативу заблокировали. Впервые часы перевели в Британии в 1908 году. Смена летнего и зимнего времени позволяет экономить электроэнергию, так как дневной свет используется рационально. Правда, экономисты подсчитали, и сегодня, когда мир круглосуточно потребляет электроэнергию в больших количествах, эта экономия очень незначительна – около 0,5-3%.

Отметим, что некоторым людям перевод часов дается очень трудно. Они не могут настроиться, их биоритмы сбиваются и страдает весь организм. Специалисты советуют таким людям готовиться к переводу часов заранее. Начните ложиться раньше за пару недель до 29 марта, и вам будет проще переключиться на новый график.

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