Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая назвала известного украинского социолога Евгения Головаху - "дедушкой позапрошлого столетия"

Такой пост она опубликовала на совей странице в Facebook.

«Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку», - написала нардеп.

Отметим, в комментариях ей рассказали, что «какой-то Евгений Иванович» является известным ученым-социологом, профессором Института социологии НАНУ Евгением Головахой.

«Какой то Евгений Иванович "это ученый-социолог Евгений Головаха вообще то. ) Все большую тревогу вызывает это "новое домоуправлениях нашего дома" и его "диджитализация" с "государством в смартфоне"», - написал пользователь сети.

Богуцкая не прошла мимо замечания, и ответила в грубой манере.

«Ну и что же, шо ученый? Он с прошлого века, совковый ученый. Пусть на пенсии сидит и смотрит новости по ТВ», - написала она.

Ранее Елизавета Богуцкаяотличилась тем, что некорректно прокомментировала выступление своего коллеги Жана Беленюка. Свой комментарий она оставила на странице в соцсети Facebook.

"В первый раз в Украинском Парламенте возле трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк", - написала она.

В Сети сразу раскритиковали ее за бестактность и расизм. Тогда она оставила еще одну запись.

"Написала пост про Жана Беленюка. Даже не ожидала, что такое количество людей увидят в нем дискриминацию. Бред чистой воды. Во-первых, я дружу с Жаном. Во-вторых, отношусь к нему, как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака. Отец моей дочери - марокканец. И это был студенческий брак. О том, что такое расовая дискриминация - я знаю не понаслышке. И пережила ее на себе, оберегая дочь от нападок и обид… Если Жан обиделся, прошу у него прощения. Остальные пусть обижаются на себя за то, что прочитали не то, что я написала", - уточнила депутат.

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