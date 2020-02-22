Это уже вторая попытка прорыва за последнее время!

Диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-центр штаба ООС.

Как говориться в сообщении, прорыв собирались осуществить вблизи населенного пункта Новотошковское.

Пользуясь прикрытием огня из стрелкового оружия боевики пытались выйти на украинские позиции.

"Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", – говорится в сообщении.

Напомним, это уже второй раз за последнее время, когда российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе.

Ранее, подконтрольные Кремлю террористы атаковали позиции бойцов ВСУ сразу возле нескольких населенных пунктов.

В результате боевого столкновения силы ООС понесли потери среди личного состава - 1 защитник погиб, четверо получили легкие ранения.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что дата 18 февраля для прорыва российско-оккупационными войсками "Л/ДНР" была выбрана не случайно.

По его словам, российская сторона лишний раз напоминает о безальтернативности позорных Минских соглашений, которы были подписаны после Дебальцевого.

А вот известный волонтер и участник российско-украинской войны Роман Доник утверждает, что террористы, которые 18 февраля развязали бои на Донбассе, заранее планировали попытку прорыва линии разграничения в Луганской области.

По его словам, происходящее сейчас на фронте должно было произойти и есть возможность, что все повторится вновь.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость

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