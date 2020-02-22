Экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш и народный депутат от"ЕС" Владимир Вятрович устроили перепалку в прямом эфире

Как передает Politeka.net, конфликт произошел во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Причиной спора стал ход расследования дел Майдана.

Экс-министр рассказала историю, якобы об убийстве активиста Майдана другим участником тех событий, назвав имена предполагаемых участников конфликта.

Но ее тут же парировал народный депутат Виктор Вятрович, спросив откуда она имеет такую информацию.



"В Украине, гражданин Вятрович, существует реестр судебных решений. В реестре с Сергеем Дидычем, героем Небесной сотни, майдановцем, которого убил майдановец, просто переехав ему голову, а другие майдановцы его ограбили...", - пыталась начать Лукаш. , – заявила она и добавила, что информация находится в свободном доступе.

Поднялся гвалт.

"Закричали, закричали! У меня есть папочка с материалами дела и каждый из вас закроет свой рот", – также добавила она.

Но Вятрович нашел ответ и на эту фразу:

"Госпожа Лукаш в то время была министром юстиции. Это она ответственна за бойню на Майдане, даже не представитель "Беркута!" – заявил возмущенный нардеп.

Ранее мы сообщали, что бывший народный депутат-оппоблоковец Михаил Добкин сцепился с экс-нардепом от «Народного фронта» Татьяной Черновол.

Причиной их спора стала Революция достоинства.

Черновол утверждала, что тогда люди, которые вышли на Майдан, спасли Украину от уголовной власти Януковича и от его страшного режима.

Добкин ей тут же ответил и назвал главным бенефициаром Майдана экс-нарепа «Народного фронта» Сергея Пашинского, а также прошелся по его сыну, который в 20 с лишним лет получил крупную должность в "Укроборонпроме".

Напомним, экс-нардеп Добкин пожаловался на токсикоз.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.

Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.







