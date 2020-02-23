Весной 2020 года украинцев ждет много дополнительных выходных

Как передает Politeka, практически в каждом месяце работающих граждан Украины ждет приятный сюрприз, так как на весну выпадает много государственных праздников.

Согласно постановлению Кабмина, если официальный праздник выпадает на выходной день, то следующий рабочий день автоматически становится выходным. Поэтому украинцы получают бонус в виде дополнительного дня, который можно провести с семьей и близкими.

Первый весенний выходной выпадает уже в марте. Так как 8 марта (Международный женский день) в 2020 году будет в воскресенье, понедельник, 9 марта, будет выходным. Таким образом, украинцы получат длинный уикэнд с 7 по 9 марта. Его можно использовать для семейного путешествия.

В апреле украинцы будут праздновать Пасху. В этом году Пасха выпадает на 18 апреля, поэтому 19 апреля украинцы будут продолжать отдыхать. Надеемся, что погода в апреле уже будет теплой, что позволит устроить весенние пикники на свежем воздухе.

В мае украинцы традиционно отдыхают долго, поскольку отмечается сразу два государственных праздника - День труда и День победы. В 2020 году 1 мая выпадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать с 1 по 3 мая (пятница-воскресенье). Второй длинный уикэнд обеспечен украинцам с 9 по 11 мая. Таким образом, в мае работающие украинцы получат два дополнительных выходных дня.

Отметим, что майские выходные – отличный способ отправиться в путешествие по Украине или за границу. Если у вас накопились отгулы, май – идеальное время их использовать, чтобы обеспечить себе длительный отпуск с минимальными потерями. Добавим, что на майские праздники во многих городах организовывают различные фестивали, праздники и концерты.

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