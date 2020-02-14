Стало відомо, як українці будуть відпочивати завдяки новому закону про Працю

Про це пише РБК-Україна.

Робочий час залишається таким же - 40 годин на тиждень.

Можлива понаднормова робота, але тільки не для вагітних, дітей до 18 років і працівників з шкідливими умовами праці.

Також законопроект передбачає запровадження нового виду трудових договорів, в якому кількість збільшується з нинішніх трьох до семи:

терміновий (до 5 років);

безстроковий;

короткостроковий (до 2 місяців);

сезонний (у певний період часу, але не більше 8 місяців підряд);

з нефіксованим робочим часом (мінімум 8 годин на місяць, може відбуватися постійно);

учнівський (поєднання навчання і роботи, не довше ніж на шість місяців).

з домашнім працівником (для обслуговування домашнього господарства або сім'ї).

36 годин на тиждень - норма для працівників від 16 до 18 років. Аналогічна ситуація і для вагітних і працівників з шкідливими умовами праці.

Занятість від 22:00 до 06:00 буде розцінена як робота в нічний час. Вона повинна бути не більше 8 годин за кожну добу.

Щорічна оплачувана відпустка буде встановлена у розмірі 24 днів, а для дітей до 18 років - 31 день. Нардепи та Кабмін за допомогою законопроекту також планують скасувати норму про обов'язкову 14-денну відпустку протягом року.

Ще працівники можуть збільшити можливу відпустку за власний рахунок з 15 до 30 днів.

Раніше ми розповідали про те, що українці ризикують втратити роботу, навіть перебуваючи на лікарняному. Деякі норми законопроекту про Працю вже викликали ряд запитань у експертів і представників профспілок.

Це стосується можливості різного трактування положень про звільнення співробітників і моменту, при якому роботодавець зможе розривати договір з працівником з причини призову останнього на службу до армії.

Що стосується звільнення співробітників, то роботодавець може це зробити також з власної ініціативи і зобов'язаний виплатити компенсацію.

Що стосується вагітних і жінок у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, то їх не можна звільняти з роботи. Це стосується також тих українців, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Але в законопроекті відсутня норма про заборону звільнення працівників, якщо вони знаходяться на лікарняному або у відпустці.

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