"Жаль, что у людей в голове сквозняк"

Граждане Украины до сих пор привыкают к декоммунизации праздников, а 23 февраля (советский День защитника Отечества) стал настоящим испытанием для украинцев

Как передает Politeka.net, в сети вспыхивают споры между противниками "совка" и ностальгирующими за тем периодом.

Так, под постом пользователя соцсети Фейсбук Валерия Безлепкина, который имел неосторожность поздравить друзей с упомянутым праздником, разгорелись настоящие баталии.

"Вы являетесь опорой и защитой нашей Родины, вносите неоценимый вклад в обороноспособность страны! Нынешнее поколение защитников достойно продолжает священные воинские традиции своих предшественников... Многие из Вас, закончив службу в рядах Вооружённых Сил СССР успешно освоили гражданские специальности и своим трудом внесли большой вклад в развитие экономики нашей страны...", - написал Безлепкин.

Не согласные с мнением автора тут же ответили, что они думают об "СССР, Путине и вате".

"Троекратное разнопротяженное – два коротких, одно длинное Ура!!! Спасибо, Валера – С ПРАЗДНИКОМ!😉" - "Ще один з безнадійно застряглих у еСеРеСеРі. "

"Живий ще совок і вата ніяк не пощезне... "сталін жів, вєрніте союз, путін прійді"... ви живете в Україні, то ж поважайте її закони і традиції!" - "ну слава Богу, а то думаю, граждане патриоты совсем перевелись 🙂"

"Позор советской армии и ее генералам"

"А 23 это непонятно что...даже выходным днем не был никогда"

Не менее горячие споры ведутся на страничке политика Ильи Кивы.

"Илья, ты не имеешь отношение к нему. раскачка либо заказуха"

"23 февраля по инициативе организации Humane Society International отмечают Международный день стерилизации животных. Совпадение? Не думаю!)"

"Илья, друг! Вот скажи мне, по-братски, а «георгиевскую» ленточку ты тоже наденешь?" - "Дурак..дураком з тією стрічкою носиться як дурень з ступою!Краще жити стали ,як закон про декомунізацію прийняли???"

"Шкода що у людей у голові сквозняк. Ета "краснаяармия" вчиняла терор в Україні, це покидьки і нелюди"

Ранее мы сообщали, история рассорила Россию и Эстони. В частности, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на 9 Мая, если ей поступит такое приглашение. По словам Рейнсалу, в 1944 году во времена Второй мировой войны армия СССР оккупировала, а не освободила Эстонию. При этом само приглашение из России еще не поступало.

Напомним, опубликованы запрещенные фото времен СССР, правду не скрыть: "Нищета и разруха"